Тимошенко просить Генпрокуратуру перевірити банк «Надра»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Генеральну прокуратуру України перевірити обґрунтованість передачі банку «Надра» 7 млрд. грн. з випущеної Національним банком емісії у розмірі 40,3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Я написала звернення до Генеральної прокуратури, де навела дані про те, що один банк, який не має ні ліквідності, ні застав, ні забезпечення, отримав 7 млрд. грн. Хто за це буде відповідати?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, банк «Надра» з 7 млрд. грн. тільки 100 млн. грн. спрямував на повернення громадянам депозитів.

«А всі інші гроші потрапили на спекулятивний ринок», - додала прем’єр.

Глава уряду вважає, що її вчорашня заява зупинила падіння курсу національної валюти.

Вона вкотре підкреслила, що найбільш обґрунтованим курсом на даний момент може бути 6,0-6,5 грн. за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня на прес-конференції прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «все, що пов`язане сьогодні з падінням курсу гривні, це спеціальні спекулятивні операції, які плануються на валютному ринку України, організовуються за підтримки НБУ й деяких банків України».

Зокрема, вона повідомила, що з 1 жовтня цього року НБУ здійснює грошову емісію. За інформацією прем`єра, на сьогодні обсяг цієї емісії становить понад 40 млрд. грн.

«Ці емісійні гроші повинні були прозоро, абсолютно зрозумілим способом передаватися для комерційних банків, у тому числі й державних банків, для того, щоб покривати ці розриви й виплачувати людям депозити, що знаходяться сьогодні в банках», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її даними, розподіл цих 40 млрд. грн. серед комерційних банків відбувався таким чином, що головні фінансові потоки були зосереджені в окремих банках, «які входили у систему побудови масштабних спекулятивних операцій з курсом гривні».

«Я можу назвати декілька банків, але на одному хочу зупинитись», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що з 40 млрд. 275 млн. грн. певна сума мала бути направлена й на реальний сектор економіки, але майже одна п’ята частина грошей була спрямована на «банк-банкрут, який був викуплений за бросові гроші». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це - банк «Надра».

За її даними, одна п’ята з 40 млрд. грн. направлялась у банк «Надра», і потім банк викупав валюту за курсом Нацбанку, який завжди був нижчим за ринковий.

«Є ще декілька банків, які проводили подібні операції, по суті справи, банк, який був придбаний практично за 600 млн. доларів, отримав фінансові ресурси, імітовані Національним банком, на суму 7 млрд. 100 млн. грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що «відкат, а власне, хабарі, складав від 3% до 7% від загальної суми фінансів, яка виділялась Нацбанком окремому банку».

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сьогодні стоїть ФІРТАШ і Секретаріат Президента», і для того, щоб вони заробили побільше, «зараз потрібно обрушити курс долара, і сьогодні в таких спеціальних банках, в тому числі і в «Надра», майже мільярд доларів лежить і чекає того моменту, коли гривня впаде і стане найдешевшою, яку тільки можна отримати в цій ситуації. Як тільки гривня впаде, такі банки викинуть на ринок валюту і відбудеться заплановане зміцнення гривні».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, лише на одній оборудці банком «Надра» буде зароблено 0,5 млрд. дол.

У свою чергу, керівництво банку «Надра» звернулося до Президента України, Кабінету міністрів і Верховної Ради з проханням не втягувати банк у політику.

Прес-служба банку заявила, що на сьогодні в цій установі стабільний фінансовий стан, і вона виконує свої зобов`язання перед клієнтами.