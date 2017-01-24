Президент призначив головою Олевської РДА Дмитра Лазаренка

Відповідне розпорядження підписано 23 січня, повідомляє прес-служба глави держави.

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«Призначити Лазаренка Дмитра Олексійовича головою Олевської районної державної адміністрації Житомирської області з 24 січня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства», - йдеться у розпорядженні.

Довідка УНІАН. Дмитро Лазаренко народився 5 лютого 1980 року в м. Києві. Має вища освіту: у 2002 році закінчив Київський університет туризму, економіки і права, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. Працював помічником юриста, а пізніше - юристом-консультантом ТОВ «ЮФ «Проксен». У 2016 році Лазаренко був призначений на посаду першого заступника голови Олевської районної державної адміністрації.