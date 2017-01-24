Комбат "Криму": спосіб повернення півострова буде збройним

Про це заявив командир добровольчого батальйону "Крим" Іса Акаєв, передає 112 Україна.

"У будь-якому випадку буде збройний. Тому що ті, хто захопив Крим, вони просто так звідти не підуть. За часом складно сказати, у мене недостатньо інформації. Наскільки я нею володію, я думаю, це відбудеться після того, як Росія зазнає серйозної поразки у Сирії, після цього тільки буде", - заявив Акаєв.

Він також висловив думку, що якби після великого мітингу в Криму в лютому 2014 року люди не розійшлися, захоплення півострова могло не бути.

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"Якщо б після 23 числа, цього великого мітингу, якщо б люди не розійшлися, а залишилися, як, припустимо, люди на Майдані, я думаю, може, навіть захоплення цього б не сталося. Це суто моя особиста думка", - зазначив він.

Також Акаєв розповів, що в 2014 році в Криму були люди, готові протистояти окупації.

"У 2014 році були люди, які були готові взяти зброю в руки і протистояти агресії і окупації. Це був я, мої близькі друзі. Нас було досить багато, близько 100 осіб на той момент охочих це зробити. Але ми не знайшли підтримку в той момент ні з боку Меджлісу, ні з боку силових структур. Всі вважали, що все під контролем, що там СБУ, Збройні сили, МВС все контролює, що все буде нормально. Відчуття того, що все буде ненормально, були серйозні, тому що ми бачили, що відбувається", - зазначив він.