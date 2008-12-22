Черновецький залишив столичних школярів без харчування

Київська влада має негайно відповісти – чому учні початкових класів столичних шкіл лишилися без безкоштовного харчування. Про це заявив один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Засоби масової інформації вже неодноразово повідомляли про кричущу ситуацію, яка склалася у столичних навчальних закладах, – коштів на харчування дітей немає, - заявив Дмитро Андрієвський. – Тому батьків ставлять перед вибором: або їхня дитина залишається голодною, або потрібно сплачувати по 6 гривень за обід. Проста математика дає, що харчування однієї дитини обходитиметься у 120 гривень за місяць. А в сім`ї може навчатися одночасно дві, три дитини. Де їм брати гроші?», - говорить Дмитро Андрієвський.

За словами політика, ситуацію з тотальним недофінансуванням шкіл викликала безвідповідальна та безграмотна бюджетна політика київської міської влади. «Завдяки Черновецькому проблеми, які накопичилися у Києві, тепер звалилися на столицю, немов лавина. Мною підготовлений запит до міської адміністрації із вимогою терміново надати звіт щодо ситуації, що склалася. Також ми звернулися до прокуратури міста, адже відмова чиновників безкоштовно годувати дітей 1-4 класів суперечить Постанові Кабінету Міністрів №1591 від 22 листопада 2004 року», - додав Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, раніше голова Київського міської організації Української селянської демократичної партії Максим Шкуро заявив, що через нестачу фінансування у столичних школах було знято охорону.