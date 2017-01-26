Клімкін: Примітивні махінації Росії не дають можливості зустрітися у "нормандському форматі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Наступні кроки, ми прекрасно розуміємо, - ми маємо просуватися до вільних і чесних виборів. На сьогодні Росія не визнає базові стандарти ОБСЄ, займаючись примітивними махінаціями, кажучи, що така модель їм не підходить, українських ЗМІ там може не бути, українських політичних партій може не бути. Тоді це не вибори за визначенням, а фарс", - заявив Клімкін.

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За словами міністра, навколо питань виконання базового блоку безпекових умов і виконання ключових стандарів ОБСЄ ведеться розмова з РФ. "Поки що Росія послідовно блокує це обговорення", - сказав він.

"Тому будемо зустрічатися на політичному рівні, коли будемо бачити, що Росія хоча б готова до будь-якого конструктивного обговорення. Зараз я не бачу не те що просування за змістом, я не бачу з боку Росії готовності до конструктивного обговорення", - наголосив Клімкін.