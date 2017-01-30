До України прилетів глава МЗС Данії

Про це у Twitter повідомив посол Данії в Україні Крістіан Донс.

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"Дуже радий вітати Андерса Самуельсена з першим візитом на посаді нового данського міністра закордонних справ за межами ЄС в Україні", - написав дипломат.

Програма його візиту передбачає дводенне перебування в Україні.

Як повідомили УНІАН в МЗС України, цей візит сприятиме поглибленню українсько-данського політичного діалогу та окреслить нові напрямки подальшої двосторонньої співпраці, у тому числі у контексті залучення допомоги Данії для реалізації системних реформ в Україні.

"Важливою складовою програми візиту має стати спільна поїздка глав українського та данського зовнішньополітичних відомств у Дніпро та Маріуполь, зокрема, з метою отримання актуальної інформації про ситуацію в районі проведення АТО, стан імплементації Мінських домовленостей, масштабів російської агресії проти України", - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.