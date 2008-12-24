Ющенко переконує Європу, що Україна постачатиме газ стабільніше

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що найближчим часом НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підпишуть угоду про постачання газу у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та представником Європейської комісії, акредитованими в Україні.

«Я сподіваюсь, що найближчим часом буде підписана угода між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» про повне постачання газу в 2009 році», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент зауважив: «Наше питання - знайти компроміс не тільки у питанні ціни, транзиту, зберігання у підземних сховищах».

В.ЮЩЕНКО повідомив, що на сьогодні у підземні сховища закачано 30 млрд. кубометрів газу. «Таких обсягів газу, думаю, років 10-15 не було», - сказав він, зауваживши, що певна частина обсягів цього газу призначена для постачання в Європу.

«Таким чином, ми можемо заявити, що газова політика постачання газу в Європу буде стабільнішою, ніж була один-два роки тому», - запевнив Президент.