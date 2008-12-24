Андрієвський: недовиконання бюджету Києва перевалить за 5 мільярдів

Недовиконання бюджету Києва перевалить за 5 мільярдів гривень. Про це заявив депутат Київради, один із лідерів Блоку Кличка, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. За його словами, такий висновок можна зробити з офіційної довідки Головного фінансового управління КМДА про стан виконання бюджету столиці за 11 місяців. Зокрема, недовиконання із дохідної частини бюджету складає 4 254 438 300 гривень, а з видаткової – 5 757 902 700 гривень.

«Ці вбивчі для економіки міста цифри зафіксовані станом на перше грудня, - говорить Дмитро Андрієвський. – І навряд чи ситуація зміниться за останні два тижні. Майже шість мільярдів недовиконання за видатками – це непобудовані школи, дитячі садки, невідремонтовані дороги, некуплені медикаменти, ненадана соціальна допомога. І персональну відповідальність за такий ганебний стан речей несе мер та його так звана команда».

На переконання Дмитра Андрієвського, незалежний фаховий аудит фінансової системи столиці, на якому наполягав Блок Кличка, стає дедалі актуальнішим. «Черновецький намагається вирішити ситуацію підвищенням тарифів, обмеженням соціальних програм, платними обідами з чиновниками та аукціонами раритетних машин. Але ситуації із бюджетом це не змінить. Сьогодні нам потрібно з’ясувати: хто, коли і де конкретно припускався помилок, які призвели до погіршення матеріального становища кожного киянина. І винні у таких помилках мають понести суворе, відповідно до законодавства, покарання», - додав політик.