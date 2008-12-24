Балога думає, що Тимошенко втече, як тільки економіка обвалиться

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що під приводом боротьби з економічною кризою прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО хоче провести через парламент низку явно кон`юнктурних питань.

Про це він заявив сьогодні, аналізуючи запропоновану Програму діяльності Кабінету міністрів і коментуючи низку останніх ініціатив БЮТ.

За словами глави Секретаріату Президента, Ю.ТИМОШЕНКО намагається використати фактор економічної кризи для втілення давніх політичних планів очолюваної нею політичної сили.

На думку В.БАЛОГИ, нашвидку розроблена урядова програма дій має на меті створити захисний бар`єр проти відповідальності Кабінету міністрів під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО за катастрофічні за наслідками провали в економічній сфері. За словами В.БАЛОГИ, керівник уряду упевнена в тому, що недосформована коаліція у Верховній Раді заручиться підтримкою фракції комуністів і затвердить Програму. Це даватиме нинішньому Кабміну річний імунітет проти висловлення парламентської недовіри, переконаний він.

«У нинішній ситуації, коли кризові процеси в економіці мають обвальний характер, Програма є щитом, за який ховатиметься Ю.ТИМОШЕНКО та її урядова команда від критичних ударів її опонентів за цілковите фіаско в здійсненні антикризових заходів. Водночас прем`єр у будь-який зручний для неї час, а особливо, коли економічне падіння досягне дна, зможе зректися і цієї Програми, і своєї посади. І жодні зобов`язання, записані в плані дій уряду, не стануть для неї перешкодою, адже всім давно відомо, як Юлія Володимирівна з неземною легкістю відмовляється від своїх обіцянок», - сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату також зазначив, що під гаслом боротьби з економічною кризою уряд планує реалізувати давні ідеї щодо перерозподілу владних повноважень на свою користь, причому як на центральному, так і на місцевому рівнях. При цьому, на його думку, Ю.ТИМОШЕНКО і БЮТ спиратимуться на одностайну підтримку фракції комуністів, яка є «четвертим учасником того дивного утворення, що вельми сміливо іменується коаліцією». В.БАЛОГА звернув увагу, що саме комуністи були і залишаються стабільною опорою БЮТ у втіленні його прагнень, і цей факт, на його думку, ніколи не бентежив Ю.ТИМОШЕНКО.

В.БАЛОГА переконаний, що саме фракція комуністів допомагатиме БЮТ у спробах «протягти» через Верховну Раду рішення, які явно не відповідають гостроті кризового становища в економіці, наприклад, кадрові призначення.

«З огляду на очевидність союзу носіїв червоної ідеології з тими, хто називає себе демократами, БЮТ треба припинити цнотливо вдавати самодостатність так званої коаліції», - сказав глава Секретаріату Президента.