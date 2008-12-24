У БЮТ натякають Ющенку, що краще б йому піти навесні й добровільно

Фракція БЮТ, керівництво партії «Батьківщина» і Блоку Юлії Тимошенко не готували документів і не обговорювали на зібраннях питання імпічменту Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи інформацію у ЗМІ, що нібито у БЮТ підготовлено документи стосовно імпічменту.

Він наголосив, що «БЮТ такі документи не готував і ніколи публічно на зібраннях керівництва партії чи блоку не обговорював».

Говорячи про свою особисту позицію, М.ТОМЕНКО наголосив, що у випадку, якщо політична криза в Україні триватиме, то «для України і для іміджу України було б корисніше й ефективніше піти на дострокові вибори Президента України, аніж йти шляхом процедури імпічменту Президента України».

За словами М.ТОМЕНКА, у такій ситуації «Президент зберіг би своє ім’я, і країна не потрапила би в перелік тих країн, які, на мою думку, тільки погіршать наш статус і сприйняття нашої країни».

Він зазначив, що є прихильником «весняних президентських виборів», що дало б можливість усім політичним силам піти на вибори, і саме виборці визначили б, кому вони віддають свою підтримку.

М.ТОМЕНКО ще раз підкреслив, що це його особиста позиція, і наголосив, що стосовно дострокових президентських виборів фракція БЮТ і партія також не визначалися.

Як повідомлялось, за інформацією газети «Коммерсант-Украина», Блок Юлії Тимошенко підготував подання народних депутатів "Про ініціювання питання відсторонення Президента України ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича з посади у порядку імпічменту у зв`язку зі скоєнням злочинів".

Довідка УНІАН: вичерпний перелік причин, з яких можуть бути оголошені дострокові вибори Президента України наводиться у статті 108 Конституції.

“Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом

здоров`я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті”.