У ЗСУ розкрили кількість ліквідованих російських військових за два дні боїв на Донбасі

Інформацію про їхні втрати розкрили у 72-ій гвардійській ОМБР.

"За підтвердженими даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні осіб", - йдеться у повідомленні.

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Також у ЗСУ зазначили, що близько 60 російських військовослужбовців перебувають у морзі Калінінського району Донецька.

"Кількість ополченців-аборигенів, як повідомив інформатор, тут ніхто не рахує", - уточнили у 72-ій ОМБР.

Раніше штаб АТО повідомляв, що на Донбасі сьогодні загинули 3 українських військових, 17 поранені і 3 - травмовані.