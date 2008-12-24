Яценюк зрозумів, що в політику в нього одна дорога

14:39, 24 грудня 2008
Політика
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Підтримку він уже відчув?

Колишній голова Верховної Ради, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК у майбутньому планує перетворити громадську організацію «Фронт змін», яку він очолює, у політичну партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Виключно через політичну партію можна бути присутнім у політиці, і така політична сила має починатися з громадської ініціативи, щоб відчути підтримку», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зауважив: «Якщо є суспільна підтримка, тоді партія буде. Якщо немає такої підтримки, то бізнесовими політпроектами ні ті люди, які мене підтримують, ні я займатися не будемо».

 

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