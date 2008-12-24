Тимошенко: якщо у Ющенка є хоч крапля совісті, він має сам піти у відставку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має піти у відставку самостійно, не чекаючи процедури імпічменту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на брифінгу.

“Якщо у нього залишилася ще хоч крапля совісті, якщо він заплутався зі всіма цими корупційними діями (пов`язаними з Нацбанком – УНІАН), він зобов`язаний сам подати у відставку і піти зі своєї посади, не перенавантажуючи такою процедурою (імпічменту – УНІАН) парламент і інші органи влади”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що вона особисто і БЮТ уважно спостерігатимуть за роботою Національного банку. “І якщо в Національному банку зараз нічого не зміниться, – не буде відставлено правління, і не буде нормальної політики, ми радитимемося з депутатськими фракціями, що робити в такій ситуації, коли Президент не подасть СТЕЛЬМАХА на звільнення”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на питання, чи будуть з боку БЮТ якісь дії щодо ініціюванняї імпічменту Президента.