ЄЦ влада нагадує автомобіль, у якого колеса крутяться в різні боки

Політична партія “Єдиний Центр” планує сформувати робочу групу професіоналів, що розроблятиме антикризові заходи.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН голова Київської міської організації “Єдиного Центру” Вікторія ЛІСНИЧА.

“Враховуючи той факт, що уряд не справляється з ситуацією, “Єдиний Центр” запропонував створити антикризову групу, яка об’єднає фахівців Кабміну, НБУ, РНБО, наукових установ, представників фракцій Верховної Ради для розробки антикризових дій”, - сказала вона.

В.ЛІСНИЧА наголосила, що це має бути група професіоналів, а не політиків.

За словами голови столичної організації “Єдиного Центру”, антикризова група повинна провести аналіз стану економіки, виробити план протидії кризі та надати рекомендації, які стануть основою для антикризових рішень влади.

В.ЛІСНИЧА повідомила, що антикризова група почне активно працювати після Нового року.

Вона також зазначила, що “Єдиний Центр” у наступному році ставить перед собою завдання подолати розбалансованості влади. “На сьогодні влада нагадує автомобіль, у якого колеса крутяться в різні боки. Тому він буксує на місці, все більше загрузаючи у багні. Влада є розбалансованою - ніхто ні за що не відповідає”, - додала В.ЛІСНИЧА.

Вона також зауважила, що в партії вважають за необхідне повернутися до президентсько-парламентської моделі правління державою. “Ми повинні повернутися до президентсько-парламентської республіки, де головним буде Президент, тобто людина, яка буде відповідати за весь народ України, йому народ довірив, і саме він має вести народ до кращих змін”, - сказала В.ЛІСНИЧА.