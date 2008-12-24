Яценюк певен, що навесні дострокових виборів до ВР не буде

Колишній голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК впевнений, що навесні дострокових парламентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Думаю, що перспективи проведення дострокових парламентських виборів у 2009 році дуже низькі… Вони надзвичайно туманні, адже сьогодні мало хто з політичних гравців зацікавлений у проведенні їх навесні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зауважив, що якщо і виникне таке питання, «то воно може об’єднуватися виключно з президентськими (виборами)».