Голова ошуканих вкладників пояснив, чому спілка розірвала угоду с Ющенком

Більша частина вини за те, що цього року лише половина вкладників, які звернулися до “Ощадбанку”, отримали компенсацію за вкладами Ощадбанку СРСР, лежить на Президентові, аніж на урядові.

Про це УНІАН заявив голова правління Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників Богдан РАФАЛЮК, коментуючи відповідний виступ першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА.

Б.РАФАЛЮК нагадав, що більшість запланованих до повернення вкладів у 2008 році мала здійснюватися за рахунок надходжень від приватизації.

«Це був справедливий підхід, запропонований ТИМОШЕНКО, оскільки радянські підприємства будувалися в основному за рахунок наших вкладів в Ощадбанку СРСР. Ми були потужними кредиторами радянської економіки, відтак маємо пріоритетне право на доходи від приватизації», - вважає Б.РАФАЛЮК.

Однак Президент, за його словами, фактично заблокував цьогорічну приватизацію, що призвело до зриву повернення вкладів.

«Тепер же відповідальність перекладається на уряд. В спілці уважно спостерігали за всіма цими процесами, саме тому вирішили розірвати Угоду між нашою організацією та ЮЩЕНКОМ, яку ми укладали з ним 2004 року ще як з кандидатом в Президенти», - сказав Б.РАФАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, перший заступник глави Секретаріату Президента України О.ШЛАПАК заявив, що компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у 2008 році одержали тільки половина вкладників, які звернулися по них.

За його інформацією, в "Ощадбанк" по компенсації звернулися 12,523 млн. громадян. Кількість вкладників, які одержали компенсацію у розмірі 1 тис. грн., становить 6,388 млн. осіб.

«Тобто, майже 6 млн. вкладників не одержало цього року обіцяних грошей. Вони стоять у черзі, їм дали такі папірці і кажуть: зайдіть через місяць, через два, через три, ми вам їх виплатимо», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, якщо врахувати, що в бюджеті-2009 на повернення втрачених вкладів заплановано 250 млн. грн., це дасть змогу одержати компенсацію близько 270 тис. чоловік. «Таким чином, через рік у нас залишиться 5,8 млн. громадян, яким ще в 2008 році були обіцяні виплати, і яким виплати не будуть здійснені. Це говорить про те, що ніякі бюджетні витрати не повинні проводитися “з кондака”... Ми можемо привести до ситуації, яка називається обманом наших людей», - констатував О.ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір у 2008 році повернути громадянам України - вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн.

За даними Секретаріату Президента, станом на 19 грудня ц.р. виплачена сума вкладникам склала 5,857 млрд. грн.

За даними "Ощадбанку", останній транш на виплату компенсацій вкладникам Міністерство фінансів переказало 17 вересня в сумі 30 млн. грн., а 27 листопада – 10 млн. грн. на виплату компенсації спадкоємцям вкладників.