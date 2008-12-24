Литвин: Рада не може відправити Ющенка у відставку

Оголошення депутатами Верховної Ради імпічменту Президентові України Віктору Ющенку не матиме практичних наслідків, оскільки така процедура не опрацьована в законодавстві, заявив спікер парламенту Володимир Литвин в прямому ефірі "5 каналу".

"Реалізувати процедуру імпічменту, навіть у першому наближенні до процедурних і законодавчих вимог, неможливо. Тому немає предмету для політичних дискусій, - сказав Литвин. - ...Немає закону про тимчасові слідчі спеціальні комісії, потрібні там спеціальні прокурори і таке інше - ну, це абсолютно нереально".

"Треба орієнтуватися на настрої людей. Політичні вироки, які виноситимуть українським політикам люди, - вони будуть найбільш точними", - вважає спікер.

На думку Литвина, Президент, швидше за все, може відчувати себе в безпеці до кінця каденції.

"Демократія - це, крім усього іншого, терпіння. Обрали, повинні терпіти", - резюмував спікер, додавши, що подальший розвиток подій "залежатиме, перш за все, від того, які економічні процеси відбуватимуться в Україні".