Авдіївка залишилася без електрики

"Буквально 7 хвилин тому місто залишилося знеструмленим, зараз з'ясовуємо, в чому причина, будемо приймати певні дії. З теплопостачанням поки що все нормально, воно від заводу йде (Авдіївського коксохімічного - УНІАН)", - цитує Малихіна 112.ua.

Читайте такожШтурм Авдіївської промзони: бойовики повідомили про смерть свого командира

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.

В боях загинули троє українських військових.