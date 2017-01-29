Авдіївка залишилася без електрики
14:45, 29 січня 2017Війна
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Авдіївка в результаті обстрілу залишилася без електрики, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін.
Авдіївка залишилася без світла, з теплопостачанням поки що все нормально / УНІАН
"Буквально 7 хвилин тому місто залишилося знеструмленим, зараз з'ясовуємо, в чому причина, будемо приймати певні дії. З теплопостачанням поки що все нормально, воно від заводу йде (Авдіївського коксохімічного - УНІАН)", - цитує Малихіна 112.ua.
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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.
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