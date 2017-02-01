Місія США при ОБСЄ закликає Росію припинити спроби захопити нові українські території

Про це йдеться в заяві тимчасового повіреного США при ОБСЄ Кейт Бернс, яку вона виголосила сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона нагадала, що Україна закликала негайно оголосити перемир'я, щоб отримати можливість полагодити пошкодження інфраструктури, а також намагалася скликати термінове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі та наполегливо закликала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ збільшити кількість патрулів в районі Авдіївки.

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"Проте з'єднані російсько-сепаратистські сили наполягають на тому, що вони продовжуватимуть вести бойові дії, поки українські сили не відступлять. Росія та сепаратисти ініціювали насильство в Авдіївці. Ми закликаємо Росію припинити насильство, дотримуватися режиму припинення вогню, відвести важке озброєння та припинити спроби захоплення нової території за межами лінії зіткнення", - заявила Бернс.

У цьому зв'язку американський дипломат зазначила, що температура в Україні, і зокрема в районі Авдіївки, опустилася нижче нуля.

"Без води, електрики і тепла життя тисяч людей опинилося під загрозою. З'єднані російсько-сепаратистські сили повинні зупинити свою атаку на Авдіївку. Вони повинні припинити насильство та дозволити відремонтувати критичну інфраструктуру. Більш за все Росія та бойовики повинні продемонструвати їхню готовність повністю зберігати вірність режиму припинення вогню, одному з головних компонентів Мінських угод, які вони так часто порушували", - наголосила Бернс.