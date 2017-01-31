Голова МЗС Британії закликав усі сторони припинити бойові дії в Авдіївці

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті британського зовнішньополітичного відомства.

Зокрема, Джонсон заявив, що, відповідно до Мінських угод, безпека та повний стійкий режим тиші повинні стати невідкладним пріорітетом.

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"Я наполегливо закликаю усі сторони продемонструвати стриманість, щоб сприяти терміновому ремонту життєво важливої комунальної інфраструктури та надати допомогу вразливому населенню. Санкції проти Росії не можуть бути скасовані, допоки Мінські зобов'язання не будуть виконані", - наголосив Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївку через обстріл залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.