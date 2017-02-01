Геращенко про слова Пєскова щодо Авдіївки: вже й не приховують, покидьки, що заварили цю кашу

"Вже й не приховують, покидьки, що заварили цю кашу, вбили десятки військових і цивільного населення в Авдіївці, аби спонукати США і світ до " діалогу". Військові злочинці, вбивці", - написала вона на свої сторінці у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що ескалація конфлікту на Донбасі – це привід для "відновлення діалогу і співпраці" між РФ і США, зокрема, з метою "розв’язання українського вузла".

Нагадаємо, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції у Авдіївки, а також житлові квартали. 30 січня місто через обстріли залишилося без водо-, електро - та теплопостачання.

Сьогодні, 1 лютого, у Києві на Майдані Незалежності попрощалися із 4 загиблими під Авдіївкою бійцями.