У Кремлі вважають ескалацію на Донбасі "приводом для відновлення співпраці" РФ і США

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ситуація в Україні викликає крайню стурбованість. Предметно ситуація з українським врегулюванням під час розмови Путіна і Трампа не обговорювалася, акцентувалася необхідність якнайшвидшого врегулювання українського кризи», - сказав він, відповідаючи на питання, чи турбує Кремль, що ескалація на сході України може зашкодити налагодженню відносин РФ і США.

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«Що стосується нинішнього загострення на лінії зіткнення, то, напевно, це зайвий привід для якнайшвидшого відновлення діалогу і співпраці між РФ і Америкою, зокрема, в інтересах і розв’язання українського вузла», - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, існують проблеми з електрикою, водою та опаленням.