Філарет став почесним громадянином Києва

Київрада була майже одностайною

Патріарху Київському і всієї Руси-України ФІЛАРЕТУ (Михайлу ДЕНИСЕНКУ) присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва». Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні сесії Київради 100 із 120 присутніх в залі депутатів. Звання главі Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТУ присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток духовності та багаторічну плідну церковну діяльність.

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