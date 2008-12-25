Філарет став почесним громадянином Києва
18:39, 25 грудня 2008Політика
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Київрада була майже одностайною
Патріарху Київському і всієї Руси-України ФІЛАРЕТУ (Михайлу ДЕНИСЕНКУ) присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні сесії Київради 100 із 120 присутніх в залі депутатів.
Звання главі Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТУ присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток духовності та багаторічну плідну церковну діяльність.
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