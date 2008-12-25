У ПР кажуть, що результати голосування за бюджет-2009 - сфальсифіковані

Фракція Партії регіонів заявляє про фальсифікацію результатів голосування за проект державного бюджету на 2009 рік, оскільки двоє депутатів від цієї фракції не голосували.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час вечірнього пленарного засідання заявив перший заступник лідера фракції Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, згідно з результатами голосування, четверо народних депутати від фракції Партії регіонів проголосували за ухвалення бюджету.

У той же час, наголосив О.ЄФРЕМОВ, двоє депутатів – Василь ГОРБАЛЬ та Сергій ГОЛОВАТИЙ, картки яких спрацювали, - взагалі були відсутні у сесійній залі. О.ЄФРЕМОВ наголосив, що потрібно розібратися з цією ситуацією.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що він дав доручення відносно даного інциденту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР не вистачило голосів за ухвалення державного бюджету на 2009 рік. «За» проголосували 223 народних депутатів (при необхідних 226) із 435, зареєстрованих у залі.

Не голосувала в повному складі фракція Комуністичної партії України, з фракції Партії регіонів, як було показано та табло, проголосували 4 народних депутатів, із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” - 44 і майже в повному складі підтримали фракції БЮТ і Блоку Литвина.