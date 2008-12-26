Азаров: у проекті бюджету є "унікальна стаття"

Народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів) вважає доцільним прийняття бюджету на 2009 рік в січні

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав на засіданні парламенту.

Він зазначив, «мене дивує як на повному серйозі Бюджетний комітет вносить такий законопроект бюджету» на розгляд парламенту.

За його словами, зокрема, «унікальною» у проекті бюджету є стаття, згідно з якою уряд може «в необмеженій кількості випускати цінні папери, а обов’язок НБУ - купувати ці цінні папери».

На думку М.АЗАРОВА, це, по суті, означатиме, що буде «включений друкарський станок».

Він підкреслив, що у проекті бюджету закладені «нереальні макроекономічні показники».

М.АЗАРОВ вважає, що доцільно було б, щоб уряд вивчив ті закони, які в останні дні прийняті парламентом і які розбалансовують бюджет, і з урахуванням цього в січні проект бюджету можна було б розглянути у Верховній Раді.

Він вважає невмотивованими заяви про те, що в разі неприйняття бюджету до кінця року, це призведе до скорочення соціальних виплат населенню.

М.АЗАРОВ наголосив, що в разі фінансування 1/12 статей бюджету нинішнього року, «будуть покриті соціально захищені статті».

Він підкреслив, що проект бюджету на 2009 рік, який запропонований урядом, «це не бюджет стабілізації».

М.АЗАРОВ додав, що його прийняття тільки посилить негативні тенденції, в тому числі і в соціальній сфері.