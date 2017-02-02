Ескалація в Авдіївці нагадала Європі про російську агресію в Україні - Туск
Загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про виклики, які несе агресія Росії на сході України.
Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на зустрічі з прем'єр-міністром Лівії Фаезом аль-Сараджем, повідомляє "ЄвроПравда".
За його словами, криза в Україні досі перебуває на екрані радара Європейського Союзу.
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"Порушення перемир'я, які мають місце в останні дні, продемонстрували новий рівень інтенсивності та жорстокості. Гуманітарна ситуація в районі Авдіївки стає критичною", - заявив Туск.
"Нам знову нагадали про виклики, які являє собою російська агресія на сході України і загрози для виконання Мінських угод", - підкреслив він.
Президент Європейської ради при цьому закликав до негайного припинення боїв.
Туск також заявив, що Росія повинна використовувати свій вплив на підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі для припинення вогню.