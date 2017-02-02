Клімкін: забрати Крим від України – це те ж, що забрати Freedom у House

Інцидент голова МЗС прокоментував на своїй сторінці у twitter.

«Забрати Крим від України – це те ж, що забрати Freedom у House. В епоху змін треба міняти методологію, а не міжнародне право», – зазначив Клімкін.

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«Вже незабаром обговорюватиму цю ситуацію з керівництвом Freedom House під час візиту до США», – додав він.

1/2 Забрати Крим від України-це те ж,що забрати Freedom у House.В епоху змін треба міняти методологію,а не міжнародне право #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017 г.

1/2 Забрати Крим від України-це те ж,що забрати Freedom у House.В епоху змін треба міняти методологію,а не міжнародне право #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom House, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, своє чергове дослідження проілюструвала картою, на якій Крим не відноситься до території України.

Організація визнає Крим окупованим, однак аналізує ситуацію там із правами людини окремо від усієї іншої території України, куди, однак, включає неконтрольовані офіційною владою райони Донбасу.