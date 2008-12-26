Партії регіонів руки сверблять звільнити двох міністрів

Фракція Партії регіонів голосуватиме за відставку міністра культури і туризму Василя ВОВКУНА та міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. (Сьогодні в сесійній залі лунали пропозиції про необхідність відставки міністрів, які пройшли до уряду за квотою фракції НУ-НС, оскільки частина цієї фракції не підтримує урядові пропозиції, в тому числі проект бюджету на 2009 рік – УНІАН).

За словами В.ЯНУКОВИЧА, фракція Партії регіонів неодноразово звертала увагу на те, що «ці два міністри проводять політику, спрямовану на розділення України, вони проводять насильницьку українізацію». Як заявляє В.ЯНУКОВИЧ, політика цих двох міністрів «фактично дестабілізує внутрішню ситуацію в Україні”. Він наголосив, що фракція Партії регіонів виступає «за якнайскоріше звільнення їх».