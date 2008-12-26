У НУ-НС підозрюють БЮТ та ПР у спільних підступних планах

Народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО називає «політичною розправою» заяви представників БЮТ та Партії регіонів щодо відставки міністрів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «в одному політичному екстазі злилися БЮТ і Партія регіонів щодо відставки найпрофесійніших і найбільш українських міністрів – міністра освіти і міністра культури». Він додав, що «ці дві політичні сили вкотре продемонстрували свою тотожність».

В.КИРИЛЕНКО вважає, що БЮТ і ПР «однакові по своїй суті». При цьому він додав: «я не здивуюся, коли Партія регіонів отримавши кілька прихованих портфелів проголосує за бюджет». Він зазначив, що «це продовження практики кулуарної політики, коли є спроба всі питання вирішити за методом – давай, давай, бігом, бігом».

В.КИРИЛЕНКО вважає, що немає жодних підстав відкликати фракції НУ-НС своїх міністрів із уряду «на догоду політичній кон’юнктурі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в парламенті голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що фракція НУ-НС мала б відкликати своїх представників з уряду, оскільки її частина не голосує за бюджет. В сесійній залі неодноразово представниками фракції БЮТ порушувалось питання щодо необхідності відставки міністрів від НУ-НС через неголосування за бюджет на 2009 рік.

Лідер фракції ПР в інтерв’ю журналістам наголосив, що фракція готова голосувати за відставку міністра освіти та міністра культури.