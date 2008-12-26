Ющенко зустрівся з банкірами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів чергову робочу зустріч із головою НБУ, посадовцями Національного банку, представниками Міністерства фінансів та комерційних банків з метою обговорення ситуації на грошово-кредитному ринку та вироблення конкретного переліку кроків, що сприятимуть подальшій стабілізації банківської системи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Відкриваючи нараду, Президент констатував тенденції до стабілізації ринку. «Очевидні позитивні тенденції на валютному ринку: ми маємо стабілізацію валютного курсу, курс міжбанку повернуто до рівня, близького до офіційного курсу. Ця тенденція повинна бути закріплена», – сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, поточного тижня валютно-курсова політика і ринок спрацювали добре.

Президент водночас додав, що вирішуючи проблему курсу, треба в обов`язковому порядку не забувати про підтримку ліквідності комерційних банків.

В.ЮЩЕНКО при цьому наголосив, що вважає одним із першочергових завдань реструктуризацію заборгованості клієнтів перед банками. Від цього, додав він, залежить подальша діяльність кожного конкретного банку, а також полегшення виконання зобов`язань самих клієнтів.

Окремої уваги учасниками зустрічі було надано питанню щодо ситуації із платежами населенням кредитів.

На зустрічі банкіри також наголосили, що вважають за доцільне, щоб у діях НБУ було більше відкритості й прозорості. На їхнє переконання, Нацбанк повинен максимально наблизитися до банківської системи і працювати разом. Йдеться, у тому числі, про порядок обговорення та узгодження з учасниками ринку регуляторних актів. На думку банкірів, відкритість НБУ вважлива і громадянам для розуміння кроків, мотивацій та наслідків подій, що відбуваються.

Глава держави при цьому висловився за доцільність запровадження щотижневих зустрічей НБУ з банкірами.

Учасники зустрічі також порушили питання щодо Державного бюджету на 2009 рік. Насамперед було висловлено стурбованість стосовно реалістичності розрахунків урядом макроекономічних показників.