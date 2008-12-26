Ющенко підпише бюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що підпише ухвалений сьогодні Верховною Радою України урядовий бюджет на 2009 рік.

Про це він заявив сьогодні ввечері у випуску програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

“Ми сьогодні маємо брати до уваги ті обставини, які відбулись. Бюджет прийнятий, я його підпишу. Завтра Володимир Михайлович (ЛИТВИН) його подасть – завтра підпишу. Тому що це вже процесуально потрібно, щоб процес пішов, і як документ він почав працювати”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він вчергове піддав жорсткій критиці сам документ. Серед іншого, Президент наголосив, що цей фінансовий документ, не дивлячись на арифметичне збільшення соціальних виплат, реально зменшує їх. Він також не погодився з думкою, що поганий бюджет краще, ніж ніякого. В.ЮЩЕНКО навів паралелі з ухваленням бюджету поточного року, який також ухвалювався наприкінці грудня. Президент зауважив, що бюджет цього року негативно позначився на українській економіці.

Глава держави повідомив, що сьогодні розмовляв з В.ЛИТВИНИМ про те, що роботу парламенту 12 січня необхідно розпочати з ухвалення комплексного антикризового закону.