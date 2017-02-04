У Порошенка підтвердили дату розмови з Трампом

"У суботу ввечері президент України Петро Порошенко проведе телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Білому домі поінформували, що 4 лютого Трамп поспілкується телефоном з Порошенком.

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Зазначається, що Трамп також поговорить з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентилони і генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Розмова з президентом України Порошенко відбудеться о 16.45 за східним часом США (01.45 за Києвом неділі).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Адміністрації президента України заявили, що дата візиту президента України Петра Порошенка в Сполучені Штати Америки для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом опрацьовується.