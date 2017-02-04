У Білому домі анонсували телефонну розмову Трампа і Порошенко

Про це заявили в Білому домі, повідомляє 112 Україна.

Відзначається, що Трамп також поговорить з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні і генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Трамп проводить вихідні на своїй віллі у Флориді, куди полетів з Вашингтона в п'ятницю ввечері.

Розмова з президентом України Порошенко відбудеться о 16.45 за східним часом США (01.45 по Києву неділі).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Адміністрації президента України заявили, що дата візиту президента України Петра Порошенка в Сполучені Штати Америки для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом опрацьовується.