У Білому домі анонсували телефонну розмову Трампа і Порошенко
07:04, 04 лютого 2017Політика
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Президент США Дональд Трамп на вихідних проведе телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.
Порошенко і Трамп поговорять по телефону / president.gov.ua
Про це заявили в Білому домі, повідомляє 112 Україна.
Відзначається, що Трамп також поговорить з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні і генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Трамп проводить вихідні на своїй віллі у Флориді, куди полетів з Вашингтона в п'ятницю ввечері.
Розмова з президентом України Порошенко відбудеться о 16.45 за східним часом США (01.45 по Києву неділі).
Як повідомляв УНІАН, раніше в Адміністрації президента України заявили, що дата візиту президента України Петра Порошенка в Сполучені Штати Америки для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом опрацьовується.
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