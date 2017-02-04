Російський політолог розповів, коли Україні буде повернуто анексований Крим та окупований Донбас
15:54, 04 лютого 2017Політика
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Російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що тимчасово окуповані території України будуть повернуті Росією після падіння режиму Володимира Путіна.
Володимир Путін / REUTERS
Про це він написав у своїй статті для "Апострофа".
Також Піонтковський вважає, що Україні потрібно переформатувати свої відносини з країнами Заходу в контексті невиконання Мінських угод з боку РФ. За словами політолога, Київ повинен звернутися до США та Великобританії з вимогою виконувати свої зобов'язання за Будапештським меморандумом і забезпечувати територіальну цілісність України.
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Піонтковський зазначив, що Україна повинна оголосити підконтрольні бойовикам території Донбасу тимчасово окупованими.
А міжнародна спільнота, пише політолог, повинна створити там розділову зону й наповнити її миротворчим контингентом.
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