Кондоліза Райс розповіла, чому вона досі не заміжня

Держсекретар США Кондоліза Райс зізналася, що ще не зустріла чоловіка, за якого хотіла б вийти заміж. На особисте питання 54-річна політик відповіла в інтерв`ю телеканалу Сі-бі-ес.

Особисте життя Кондолізи Райс - одна з улюблених тем бульварної преси Америки. Усіх цікавить одне питання - чому 54-річна Райс досі не вийшла заміж або хоча б не знайшла "бойфренда".

"Знаєте, люди весь час мене питають... Це тому, що в тебе багато роботи? - поділилася держсекретар Америки. - І я завжди кажу: послухайте, річ у тому, що не хочеться виходити заміж абстрактно... Хочеться вийти заміж за людину, яка собою щось становить. Я просто не знайшла людину, за яку хотіла б вийти заміж", - сказала одна з найвпливовіших жінок Америки.

РІА "Новости"