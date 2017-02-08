Консули вживають заходи для звільнення захопленого піратами в Нігерії українського моряка – МЗС
Українські консули вживають заходи для звільнення захопленого піратами громадянина України на судні в Нігерії.
Про це в Twitter повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.
"Консули в Гамбурзі і Нігерії вживають заходів зі звільнення захопленого громадянина України - члена екіпажу судна BBC Caribbean", - заявили в МЗС.
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Як повідомляв УНІАН, за інформацією посольства РФ, в територіальних водах Нігерії пірати напали на судно BBC Caribbean і захопили моряків з України і Росії.
Як передають іноземні ЗМІ, напад трапився у Гвінейській затоці неподалік від нафтового терміналу в районі дельти річки Нігер. Озброєні пірати на моторному човні відкрили вогонь по судну, охорона відкрила вогонь у відповідь.