Яценюк: Членство в НАТО – це не тільки безпека України, а й кожної з країн-членів Альянсу

Про це сказав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді, організованого Фондом «Відкрий Україну» 9 лютого.

Він нагадав, що 2008 року, коли він був спікером Парламенту, Україна звернулася щодо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі: «Були тривалі дискусії, в результаті яких Україна так і не отримала план дій щодо членства в НАТО. Але що в результаті отримав світ? Світ отримав російську агресію по відношенню до Грузії. Це була відповідь Росії на ненадання Україні членського квитка на входження в Альянс».

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Лідер «Народного фронту» зазначив, що зараз у світі триває дискусія, розпочата в першу чергу під час президентських перегонів у Сполучених Штатах Америки, щодо майбутнього НАТО. «Альянс був, є і буде єдиною найбільш ефективною системою безпеки в світі. Так, він потребує модернізації, і це природно, адже щоб бути сильнішим і кращим, треба видозмінюватися і відповідати сучасним реаліям і сучасним викликам. Але альтернативи Альянсу не існує», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що для України як членство в Європейському Союзі, так і членство в НАТО є зовнішньополітичним і внутрішньополітичним пріоритетом: «Якщо хтось думає, що це дуже короткий і простий шлях, - це неправда. Треба зробити неймовірно складні кроки. Найкоротший шлях України до НАТО – це модернізація українських Збройних Сил і приведення їх у повну відповідність до стандартів і критеріїв, які є в країнах-членах НАТО».

Лідер «Народного фронту» нагадав, що Україна є практично єдиною державою серед держав Європи, яка витрачає понад 5% ВВП на фінансування армії: «Причина цьому абсолютно зрозуміла. Причина цьому – військова агресія Російської Федерації проти України. Росія незаконно анексувала Крим, Росія відправила свої війська в Донецьк і Луганськ. І саме Росія хоче перекроїти кордони Європи, які були встановлені після Другої світової війни».