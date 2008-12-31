Медведєв звинувачує Київ у шантажі Росії, Газпрома і Європи

Російський ВАТ «Газпром» поінформував представників Західної Європи про те, що «зіткнувся з шантажем» України в питанні транзиту російського газу.

Про це заявив заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ сьогодні на прес-конференції в Москві, передає радіо «Эхо Москвы».

Коментуючи повідомлення НАК «Нафтогаз України», в якому наголошується, що «український холдинг не готовий гарантувати транзит газу з Росії до Європи територією України та попереджає про можливість його конфіскації», О.МЕДВЕДЄВ сказав, що «нічим іншим, як шантажем, таку позицію української сторони назвати не можна».

«Причому шантажується і Росія, і «Газпром», і Західна Європа», - заявив О.МЕДВЕДЄВ.

«Я поінформував представників Західної Європи у вранішній телефонній розмові та посла з особливих доручень у Чеській Республіці, яка з нового року головує в Євросоюзі, про те, що ми стикаємося з таким неприкритим шантажем», - зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

Офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ також заявив, що відмова Києва гарантувати постачання газу до Західної Європи в разі неузгодження з «Газпромом» умов транзиту та постачання газу є шантажем не тільки Росії, а й Західної Європи.