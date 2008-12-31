Путін пояснив, чому погодився знизити ціну для України

"Газпром" при розрахунку цін на газ для України враховував ряд чинників, зокрема переддефолтний стан України, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на зустрічі з президентом РФ Дмитром Медведєвим.

"Компанія "Газпром" запропонувала українським партнерам продавати газ за 250 доларів за тисячу кубів", - повідомив прем`єр.

За його словами, "Газпром" при цьому виходив з кількох міркувань.

"Перше міркування - я скажу Вам без жодного перебільшення - це міркування гуманітарного характеру", - сказав Путін.

За його словами, партнером Росії є братський український народ.

"І ми розуміємо, в якому складному становищі нині перебуває Україна через світову фінансову й економічну кризу, і це становище набагато складніше, ніж у нашій країні. Багато експертів навіть вважають, що це до певної міри такий переддефолтний навіть стан", - сказав прем`єр.

Друге міркування, яким, за його словами, керувався "Газпром", є суто економічного і прагматичного характеру.

"Ми вважаємо, що будь-який наш партнер не повинен бути поставлений у становище, коли він не зможе взагалі платити за наш товар", - сказав прем`єр-міністр.

"Третє міркування: на жаль, ми з Вами це знаємо, що ситуація ускладнюється в Україні ще й тим, що негативний вплив на економіку чинить і загострення міжкланової боротьби", - зазначив Путін.

За його словами, "все це привело до того, що "Газпром" зробив таку дуже пільгову пропозицію" українській стороні.

"Незважаючи на це, українські партнери відмовляються від підписання і цих домовленостей, і цього контракту", - повідомив Путін.

РІА “Новости”