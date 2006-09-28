У Криму оголошено штормове попередження, повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в АРК.

За інформацією МНС, 29 і 30 вересня на всій території півострова очікуються сильні зливи, грози й град. Негода супроводжуватиметься шквальним вітром зі швидкістю до 20 метрів на секунду.

МНС просить жителів і гостей автономії під час сильного вітру звести до мінімуму перебування в зоні аварійних насаджень і споруд. Крім того, рятувальники закликають утриматися від походів у гори, просять не купатися в морі під час сильного шторму й остерігатися обірваних електричних дротів. "Особливу увагу зверніть на безпеку дітей. При виникненні аварійної ситуації негайно повідомте у відповідну службу", - попереджає кримський Главк МНС.