"Газова схема" Онищенка: НАБУ затримало ще трьох фігурантів справи

24 січня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування". Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Читайте такожВ Інтерполі розповіли про імовірну дату оголошення в розшук нардепа-втікача Онищенка

Цих людей підозрюють у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 ("Створення злочинної організації»), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

За версією слідства, згадані особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

Наразі готується звернення до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН раніше, 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації "газової схеми", в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Пізніше Онищенко заявив, що передав спецслужбам США "компромат" на президента Петра Порошенка. Депутат стверджує, що упродовж року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном. Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у підкупі за готівку народних депутатів.

8 грудня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник заявили, що у НАБУ зареєстроване провадження за фактом заяви Онищенка про нібито підкупи депутатів.

17 грудня Холодницький повідомив, що НАБУ закриє провадження, яке було відкрито за заявою у ЗМІ Онищенка про нібито підкуп народних депутатів, якщо він не надасть відповідні матеріали протягом 10 днів.