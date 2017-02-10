Аваков у Німеччині обговорив питання співробітництва кримінальної та кіберполіції обох країн

Як повідомила прес-служба МВС, у найближчий час відбудеться ще одна зустріч керівництва МВС, Національної поліції України та Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, які обговорять спільну стратегію дій та подальше співробітництво кримінальної та кіберполіції обох країн.

По досягненню домовленості буде підписано угоду про співробітництво.

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«Ми розуміємо всі загрози та ризики, з якими стикається зараз Німеччина. Наразі актуальним для ФРН є протидія «фейк ньюс» та гібридній пропаганді у мережі інтернет, що має на меті здійснення впливу на політичну ситуацію в країні, зокрема, під час виборів до Бундестагу восени цього року. Ми високо цінуємо вашу підтримку та готові вам допомагати - ділитися своїм досвідом і надавати всю необхідну оперативну інформацію, що сприятиме викриттю та припиненню злочинної діяльності», - повідомив Аваков.

У МВС зазначили, що українські кіберполіцейські вже мають певний досвід протидії гібридним загрозам, зокрема у сфері кіберзахисту, тож нещодавно вони провели перші консультації з цих питань для канадських колег.

Своєю чергою, німецькі колеги поділились власним досвідом: організували стажування співробітників української кіберполіції у відповідному відділі підрозділу кримінальної поліції Німеччини.

Крім цього, кримінальна поліція Німеччини надала експертному центру МВС України обладнання, необхідне для забезпечення проведення ДНК-аналізів.