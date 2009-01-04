Якщо не допоможуть Тимошенко з Путіним, будет потрібен хтось третій

Якщо газові переговори з Росією зайдуть у глухий кут, то буде необхідним втручання прем`єр-міністрів двох країн, або третьої сторони.

Про це глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявив в ефірі «5-го каналу».

«Якщо ми заходимо у глухий кут, то це питання (переговорів – УНІАН) повинні перебрати на себе уряди, які б прийняли, домовилися, підписали і нам би дали вказівки, що ми маємо підписати, або потрібна третя сторона», - сказав він.

Говорячи про роль Європейського Союзу у вирішенні питання про газові угоди між Україною та Росією, О.ДУБИНА висловив думку, що ЄС може стати посередником для того, щоб визначити, чи чинить будь-яка зі сторін одна на одну економічний або політичний тиск, і вимоги якої сторони є реально економічно обгрунтованими.

Разом з цим О.ДУБИНА підкреслив, що готовий вилетіти до Москви для підписання газових угод у будь-який час. «Але я хочу підписати лише те, що є економічно обгрунтованим для України і НАК «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу в Україну, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

Під час переговорів Росія запропонувала Україні купувати в 2009 році газ по 250 доларів за 1 тис. кубометрів (у 2008 році ціна становила 179,5 доларів), проте Україна вважає оптимальною ціну на газ від 200 до 235 дол. Пізніше «Газпром» заявив, що у зв`язку з відмовою Києва купувати газ по 250 дол. його ціна становитиме 418 доларів.