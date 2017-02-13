Геращенко запропонувала приймати рішення у Раді більшістю від присутніх

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

Геращенко відзначила необхідність підвищення дисципліни депутатів у парламенті та забезпечення їхньої присутності на пленарних засіданнях, а також реформування роботи парламенту. Вона наголосила, що кожен депутат "має приходити на роботу".

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"У нас є два сесійні тижні на місяць. Він має працювати, має голосувати. Якщо йому щось не подобається, - "проти" нехай голосує... Але виборець має бачити свого депутата на робочому місці і його ставлення до того чи іншого закону", - сказала вона.

Перший віце-спікер висловила думку, що "має бути до розуму доведено законопроект, яких зараз кілька зареєстровано у Верховній Раді, щодо реформування роботи парламенту".

"І можливо, варто вийти на той європейський принцип - голосування від більшості присутніх. Тоді всі будуть ходити, як зайчики, якщо будуть усвідомлювати, що не 226, а більшість присутніх ухвалює те чи інше рішення, як у дуже багатьох парламентах світу. Мені здається, це би посилило тоді депутатську дисципліну", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого під час відкриття шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання голова ВР Андрій Парубій наголошував, що відсутність депутата на робочому місці під час війни є неприпустимою і пообіцяв вживати всіх заходів для підвищення дисципліни парламентаріїв.