9 січня Грузія попрощається з «епохою старшого і молодшого брата»

Договір про стратегічне партнерство між США і Грузією буде підписано 9 січня.

Про це повідомила начальник Департаменту преси та інформації Міністерства закордонних справ Грузії Хатуна ІОСАВА, передає ІА «Новини-Грузія».

Договір підпишуть глава МЗС Грузії Грігол ВАШАДЗЕ і Держсекретар США Кондоліза РАЙС. Підписання документа планувалося 4 січня, але через загострення ситуації на Близькому Сході, було відкладене.

Зміст документа поки що детально не розголошується. За попередньою інформацією, договір передбачає підтримку Грузії в проведенні реформ і посиленні грузинської армії.

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ в новорічному зверненні до народу заявив, що документ про грузино-американську стратегічну співпрацю фактично стане "виходом з Георгіївського трактату" і "прощанням з епохою старшого і молодшого брата".

"Звичайно, ця хартія не забезпечить нас абсолютною безпекою, але у віддаленій перспективі перетворить Грузію на державу абсолютно іншого рівня", - заявив М.СААКАШВІЛІ.

Він зазначив, що "війна, яку перенесла Грузія, не була її вибором", і заявив, що продовжить боротьбу "доти, доки не звільняться окуповані території".

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2008 р. міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і Державний секретар США Кондоліза РАЙС підписали Хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки.

У Хартії про стратегічне партнерство України і США наголошується на важливості двосторонніх відносин країн у сфері оборони, безпеки, економіки, торгівлі, енергетичної безпеки, демократії та культурного обміну.