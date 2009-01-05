Томенко побачив, що деякі Герої України і нардепи стали на бік Росії

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що сьогодні, як ніколи, українська політична еліта повинна продемонструвати консолідовану позицію та гідно вийти із газової суперечки з Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив сьогодні на зустрічі з громадськістю у м. Дрогобич Львівської області, коментуючи перебіг українсько-російського газового конфлікту.

“У цій справі не повинно бути поділу між Президентом, урядом, Верховною Радою, коаліцією та опозицією. Усім необхідно діяти як представникам національних інтересів України. Лише за таких обставин можна знайти компроміс з Росією та захистити національні інтереси нашої держави”, - сказав М. ТОМЕНКО.

На його думку, Росія в умовах серйозної внутрішньої кризи вдалася до традиційного методу “переключення” уваги з власної проблеми на зовнішню. “Інформаційна кампанія останніх днів засвідчує, що в контексті цієї газової суперечки в очах не лише росіян, а і світової громадськості формується негативний образ України”, - зазначив віце-спікер.

Коментуючи інформацію щодо подання компанією “РосУкрЕнерго” двох позовів до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму, М.ТОМЕНКО зауважив, що у цій ситуації не піддається поясненню активна діяльність цієї компанії на боці Росії.

“Не є таємницею, що у сфері впливу “РосУкрЕнерго” – представники Партії регіонів, серед яких і Герої України, і народні депутати українського парламенту. Ось тут виникає питання: який мотив у цих людей допомагати Росії формувати негативний образ України у світі?”, - додав заступник голови ВР.