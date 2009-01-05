Міллер: борги України досягнуть мільярдів доларів

Борги України "за крадений газ" найближчим часом обчислюватимуться у мільярдах доларів, заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

На зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним глава "Газпрому" відзначив, що українська заборгованість складає більше 600 мільйонів доларів.

"Якщо так триватиме, Україна крастиме російський газ, заборгованість України обчислюватиметься найближчим часом мільярдами доларів", - сказав Міллер.

РІА Новости