Міллер: борги України досягнуть мільярдів доларів
18:57, 05 січня 2009Політика
3641
Глава Газпрому відзвітував Путіну
Борги України "за крадений газ" найближчим часом обчислюватимуться у мільярдах доларів, заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.
На зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним глава "Газпрому" відзначив, що українська заборгованість складає більше 600 мільйонів доларів.
"Якщо так триватиме, Україна крастиме російський газ, заборгованість України обчислюватиметься найближчим часом мільярдами доларів", - сказав Міллер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter