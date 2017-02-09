Гройсман пояснив, чому Україна не отримала "безвіз" наприкінці минулого року
Остаточне рішення щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом може бути ухвалене вже до червня поточного року, сказав в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Фактично зараз кожен місяць будуть технічні процедури. Думаю, що вдасться орієнтовно до червня вийти на остаточне рішення. Я побачив позицію президента Європейської Ради, я схильний довіряти цьому», - сказав глава уряду.
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Він зазначив, що Україна могла б отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці минулого року, якби не міграційна криза. «Ми виконали всі позиції щодо безвізового режиму. Колеги по ЄС це визнають», - сказав Гройсман.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається, що Україна отримає безвізовий режим з Європейським Союзом вже цього літа.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2016 року Європарламент схвалив пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.
Рішення про дату запровадження безвізового режиму з ЄС для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що скасування віз для громадян України може відбутися навесні 2017 року.
14 січня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами у лютому-березні.