Порошенко здійснив кадрові зміни в керівних органах і підрозділах СБУ

Про це йдеться в опублікованих на сайті президента указах.

Так, указом № 34/2017 «Про звільнення з посад керівників органів та підрозділів Служби безпеки України» Порошенко звільнив з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ Віталія Найду, а з посади начальника департаменту захисту національної державності СБУ – Анатолія Дублика.

Крім того, указом звільнено Юрія Гончарова з посади начальника управління СБУ в Сумській області; Олега Зубкова – з посади начальника управління СБУ в Херсонській області; Олександра Калініна – з посади начальника управління СБУ в Миколаївській області; Олексія Ушанова – з посади начальника управління СБУ в Тернопільській області; Олександра Шмітька – з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області.

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Указом № 35/2017 «Про призначення на посади керівників органів та підрозділів Служби безпеки України» президент призначив Олексія Петрова начальником департаменту контррозвідки СБУ, Віктора Кононенка – начальником департаменту захисту національної державності СБУ, Олександра Климчука – начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Крім того, глава держави призначив Владислава Косинського начальником управління СБУ в Сумській області; Данила Доценка – начальником управління СБУ в Херсонській області; Олексія Ляха – начальником управління СБУ в Миколаївській області; Віталія Найду – начальником управління СБУ в Тернопільській області й Олександра Хілька – начальником управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше Порошенко здіснював подібні кадрові перестановки у СБУ влітку 2016 року.