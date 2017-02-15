Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною

06:12, 15 лютого 2017
Політика
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Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною. 

Потрібна також ратифікація з боку Верховної ради України / Фото УНІАН

Про це повідомив у Тwitter посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Також, за його словами, в подальшому його має підтримати також Сенат і підписати генерал-губернатор Канади. Потрібна також ратифікація Верховною радою України.

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Після завершення усіх процедур щодо ратифікації Канада скасує мита на 99.9% українського імпорту. У свою чергу Україна скасує 86% мита на імпорт з Канади.

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Теги: #Канада#Україна#торгівля