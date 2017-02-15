Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною. 

Про це повідомив у Тwitter посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Також, за його словами, в подальшому його має підтримати також Сенат і підписати генерал-губернатор Канади. Потрібна також ратифікація Верховною радою України.

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Для завершення процедури ратифікації у Канаді залишається рішення Сенату і підпис генерал-губернатора. @Verkhovna_Rada, слово за Тобою:) — Andriy Shevchenko (@AShevch) February 14, 2017

Після завершення усіх процедур щодо ратифікації Канада скасує мита на 99.9% українського імпорту. У свою чергу Україна скасує 86% мита на імпорт з Канади.